Nuovo stadio Cagliari, Giulini: “Impianto per Euro2032? Il Governo ci aiuti”

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato della questione legata al nuovo stadio di Cagliari anche in ottica della candidatura del capoluogo isolano ad ospitare gli europei di calcio nel 2032.

“È un lavoro iniziato quasi dieci anni fa, purtroppo la burocrazia è stata tantissima con centinaia di carte preparate e riviste. Credo che siamo in dirittura d’arrivo, abbiamo anche deciso di fare uno stadio da 30.000 posti e non più da 25.000 per venire incontro alle esigenze della Figc per Euro 2032. L’unico pezzettino che ci manca sarebbe un aiuto dal Governo sotto forma di debito, equity o garanzie”, ha dichiarato il patron rossoblù a “La Politica nel Pallone” condotta da Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento.

“Se l’Italia vuole partecipare a questi Europei, un decreto attuativo per gli stadi ci dovrà essere. Altrimenti che interesse avrebbe Cagliari a fare uno stadio da 30.000 e non da 25.000. Quindi ci auguriamo che sotto questo punto di vista si facciano passi in avanti e che il Governo Meloni dia un’occhiata allo stato miserabile in cui sono ridotti gli stadi in Italia e cerchi di aiutare noi imprenditori a realizzarne di nuovi”.

Infine un passaggio sul futuro di Kilicsoy: “Un talento. E se dovesse continuare così ad aprile discuteremo senz’altro l’opzione riscatto. È uno dei tre talenti turchi del 2005 insieme a Yildiz e Arda Guler. Ho visto che ha parlato a lungo con Yildiz: gli auguro di diventare forte come il bianconero”.

