Sant’Antioco, barca si ribalta nel porto | Video

Gli effetti del ciclone Harry non hanno risparmiato neppure la Sardegna occidentale. Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati riverberi significativi del maltempo anche nel Sulcis, dove le condizioni del mare hanno creato disagi lungo il litorale.

Nel porticciolo di Sant’Antioco, una imbarcazione ormeggiata è stata rovesciata dalla forza delle mareggiate, che hanno interessato l’area con onde particolarmente violente. La barca si trovava attraccata in porto quando è stata sbalzata lateralmente, finendo capovolta. Fortunatamente, non si segnalano feriti né persone coinvolte nell’episodio. I danni, al momento, sono limitati esclusivamente al mezzo nautico.

L’episodio conferma come il ciclone Harry, pur concentrando le maggiori criticità sulla costa Sud-Orientale dell’Isola, stia producendo condizioni meteo-marine avverse anche lungo il versante occidentale, con mare molto agitato e raffiche di vento in grado di creare situazioni di pericolo nei porti e lungo le coste.

