Cagliari, albero crolla davanti alla chiesa di piazza Giovanni XXIII

Il maltempo che sta colpendo Cagliari continua a provocare disagi e situazioni di potenziale pericolo nel tessuto urbano. Nelle ultime ore si sono registrati crolli di alberi in diverse zone della città, conseguenza diretta delle forti piogge e delle raffiche di vento che stanno interessando il capoluogo nell’ambito dell’allerta meteo in corso.

Uno degli episodi più preoccupanti si è verificato in piazza Giovanni XXIII, dove un albero è collassato davanti all’ingresso della chiesa di San Paolo. Il tronco, già indebolito dall’eccessiva saturazione del terreno e dallo stress causato dal vento, non ha retto ed è precipitato a ridosso del luogo di culto, fortunatamente senza coinvolgere persone.

Una situazione particolarmente critica si è registrata anche durante la notte nella zona di piazza Padre Pio, in via dei Conversi. Qui un albero di grandi dimensioni è stato sradicato dalla forza delle correnti, abbattendosi sul marciapiede e occupando parzialmente la carreggiata, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza dei pedoni.

