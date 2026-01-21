Maltempo in Sardegna, l’enorme lavoro della macchina dei soccorsi

Un lavoro senza sosta quello dei Vigili del fuoco di tutta la Sardegna per fronteggiare le conseguenze dell’ondata di maltempo che ha colpito l’Isola. Nella giornata di ieri sono stati circa 300 gli operatori coinvolti nelle operazioni di soccorso, coordinati dai quattro Comandi Provinciali sotto la direzione della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna.

Fin dalle prime fasi dell’emergenza, oltre al dispositivo ordinario, è stato disposto un rafforzamento delle unità specializzate nel contrasto al rischio acquatico, affiancate da squadre di pronto intervento dedicate alle criticità generate dalle piogge intense e dal vento. L’attività dei Comandi provinciali si sta svolgendo in stretto raccordo con le Prefetture e con i sindaci dei Comuni interessati, per garantire un coordinamento costante e tempestivo sul territorio.

Numerosi e diversificati gli interventi effettuati nelle varie province. A Santa Teresa di Gallura i Vigili del fuoco sono intervenuti per il crollo parziale del tetto di un’abitazione privata, occupata da un’anziana donna. A Nuoro, chiusa la strada verso il Monte Ortobene a causa di frane e smottamenti. Le squadre hanno operato anche a Oliena per il recupero di tre cavalli rimasti isolati dall’esondazione di un torrente. Successivamente a Villagrande, un’unità in assetto di Soccorso Fluviale Alluvionale ha verificato le condizioni di un allevatore rimasto isolato e irreperibile da oltre 24 ore.

A Cagliari, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza di tre persone con disabilità residenti in un’abitazione a rischio di inondazione. Nel pomeriggio quattro squadre hanno avviato l’evacuazione di circa 150 persone a Capoterra, in un’area interessata da allagamenti. Per questa operazione è stato allestito un Posto di Comando Avanzato, con il supporto delle forze comunali messe a disposizione dal sindaco.

Confermato anche per le prossime 24 ore il potenziamento dello schieramento di pronta disponibilità su tutti i Comandi Provinciali. Resta dunque alta l’attenzione in vista della fine del ciclone.

