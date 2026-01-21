Fiorentina-Cagliari, arbitra Guida: i precedenti sorridono ai rossoblù

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Colarossi, IV uomo Bonacina, al Var Di Paolo e assistente Var Di Bello

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 22a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match dello stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Cagliari (sabato 24 gennaio alle ore 18:00) sarà il sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

Il bilancio dei precedenti del Cagliari con l’arbitro Guida sorridono alla squadra isolana che, su 16 precedenti dal 2011 al 2024, ha raccolto 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte; l’ultima proprio nell’ultimo incrocio in un Venezia-Cagliari terminato 2-1 per i lagunari.

