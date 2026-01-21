Ciclone Harry, mareggiata e disastri anche a Cala Luna: cancellata la spiaggia

La spiaggia della splendida caletta ogliastrina è stata completamente invasa e sommersa dall'innalzamento del livello del mare

La violenza delle mareggiate dovute al passaggio del ciclone Harry in Sardegna ha messo in ginocchio diverse coste del sud-est isolano.

A Cagliari grossi disagi, danni e uno scenario da brividi ha reso il Poetto quasi irriconoscibile con una serie infinita di detriti e alghe che ganno invaso la spiaggia e le strade.

Disastri anche in Ogliastra dove la splendida e nota spiaggia di Cala Luna è stata cancellata dall’innalzamento del livello del mare, arrivato abbondantemente a lambire la parete rocciosa che costeggia la caletta. La tipica spiaggia a “chicchi di riso” che caratterizzava la caletta ogliastrina ha lasciato spazio all’imponenza delle onde che si sono impossessate della “terra ferma”.



Spiaggia di Cala Luna in estate – prima della mareggiata

