Castiadas, fermato con un furgone rubato: 27enne in manette

Nella serata di ieri, un’operazione congiunta dei Carabinieri di Castiadas e Villasimius ha portato all’arresto in flagranza di un uomo di 27 anni. Il giovane, un disoccupato di origini toscane ma residente a Muravera e già conosciuto dalle autorità, è accusato di furto aggravato, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

L’attività investigativa è scattata immediatamente dopo la segnalazione della Centrale Operativa, che aveva messo in allerta le pattuglie per il furto di un furgone Iveco Daily, sottratto poco prima sotto l’abitazione del proprietario. Grazie alla rete di controlli sul territorio, i militari sono riusciti a individuare il mezzo sulla Strada Provinciale 18, bloccandolo proprio all’altezza dello svincolo per la rinomata località di Cala Sinzias.

Durante il fermo, la successiva perquisizione ha rivelato che il conducente portava con sé un coltello da pesca con la lama spezzata, oggetto che è stato subito confiscato. Ulteriori verifiche sul veicolo hanno inoltre evidenziato la mancanza della copertura assicurativa, motivo per cui il furgone è stato sottoposto a sequestro amministrativo prima di essere restituito al legittimo utilizzatore.

Una volta concluse le procedure di identificazione in caserma, il 27enne è stato scortato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari. Resta ora in attesa del processo per direttissima, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria.

