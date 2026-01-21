Tragedia sventata a Sassari, si incendia un bus: passeggeri in fuga

Il rogo è stato circoscritto al solo comparto motore, impedendo che le fiamme si propagassero all'intero mezzo

Poco dopo le 8:30 di questa mattina, due squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Sassari sono state allertate per un incendio che ha coinvolto un autobus del servizio di trasporto pubblico in via Bellini, a breve distanza dall’Istituto Agrario.

Grazie alla celerità delle operazioni di spegnimento, il rogo è stato circoscritto al solo comparto motore, impedendo che le fiamme si propagassero all’intero mezzo. Al momento del divampare del fumo, i passeggeri e il conducente sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo in totale sicurezza; non si segnalano, infatti, intossicati o feriti.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per la gestione del traffico e i rilievi di rito.

