Carbonia, irregolarità sanitarie in una scuola dell’infanzia: scatta la denuncia

A seguito di una serie di accertamenti ispettivi condotti nel territorio di Carbonia, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Cagliari hanno denunciato a piede libero il presidente del consiglio di amministrazione di un’associazione locale. L’uomo, un 57enne a capo di una realtà che gestisce scuole dell’infanzia private, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

L’attività dei militari ha portato alla luce gravi inadempienze riguardanti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. Nello specifico, è emerso che il dirigente non avrebbe garantito l’invio dei propri dipendenti alle visite mediche periodiche e obbligatorie, fondamentali per certificare l’idoneità alla mansione svolta all’interno degli istituti scolastici.

Oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria, l’ispezione si è conclusa con l’irrogazione di sanzioni pecuniarie: le ammende elevate ammontano a una cifra superiore ai 1.400 euro.

