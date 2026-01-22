Statale 195 chiusa, Confindustria: “Ripristino urgente, che sia una priorità”

La chiusura della Statale 195 a causa degli eventi meteorologici eccezionali degli ultimi giorni ha fatto esplodere l’emergenza nell’emergenza. Anche Confindustria Sardegna Meridionale si unisce al coro dei cittadini che chiedono una rapida risoluzione dei disagi.

Confindustria, infatti, ha da tempo segnalato la vulnerabilità dell’ asse viario, fondamentale per i collegamenti tra l’area metropolitana di Cagliari, le zone industriali e le infrastrutture portuali. L’associazione ha formalizzato le proprie richieste agli organismi istituzionali, inclusa la Prefettura di Cagliari, sottolineando la necessità di misure straordinarie e temporanee per garantire collegamenti alternativi e soluzioni di viabilità di emergenza, in modo da ridurre le ricadute economiche e sociali già in corso.

“Quello che stiamo vivendo non è un episodio isolato, ma l’effetto di una fragilità infrastrutturale che da tempo segnaliamo come prioritaria”, ha dichiarato il presidente di Confindustria Sardegna Meridionale Antonello Argiolas. “Gli eventi meteorologici hanno reso evidente che oggi non si parla più di programmazione, ma di urgenza. È necessario intervenire subito per assicurare collegamenti funzionali alle attività produttive e, parallelamente, avviare un percorso condiviso verso soluzioni strutturali in grado di mettere in sicurezza definitivamente questo asse strategico“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it