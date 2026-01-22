La rabbia delle campagne, Confagricoltura: “Assessorato assente, ora i ristori”

Dopo il passaggio del ciclone Harry, la Sardegna affronta la difficile fase di valutazione dei danni causati da tre giorni di maltempo eccezionale che hanno colpito in particolare i versanti meridionali e orientali dell’isola. Secondo Stefano Taras, presidente di Confagricoltura Sardegna, l’impatto sulla produzione agricola è stato devastante, mentre numerose arterie della viabilità rurale risultano gravemente compromesse.

Taras parla di “produzioni agricole distrutte o fortemente compromesse e diverse arterie della viabilità rurale gravemente danneggiate”, evidenziando il ruolo della Protezione civile regionale, definito “straordinario” nella gestione dell’emergenza.

Il presidente di Confagricoltura ha sottolineato tuttavia la mancanza di intervento diretto da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura. “Prendiamo anche atto dell’assenza dell’Assessorato dell’Agricoltura sia nelle fasi che hanno preceduto l’allerta rossa e sia durante il maltempo. E se la Regione bene ha fatto a dichiarare lo stato di emergenza, ora deve attivarsi in tempi rapidi per la conta dei danni sui campi e l’individuazione delle opportune risorse per i ristori e la ripresa produttiva”.

Per Taras è “altrettanto necessario rimettere al centro del confronto politico il tema degli strumenti assicurativi, di cui è sempre più necessario si dotino le imprese agricole, così da garantire le produzioni rispetto a queste condizioni meteo”.

Secondo Confagricoltura, i sistemi di compensazione attuali mostrano due criticità principali: i ristori spesso non coprono i danni reali e le pratiche amministrative generano ritardi anche di anni nella corresponsione degli indennizzi. Taras ha concluso sottolineando la necessità di prevenzione e programmazione: “Bisogna lavorare sulla prevenzione con la creazione di un tavolo tecnico permanente dedicato alla gestione della crisi climatica in corso, affinché queste situazioni, ormai sempre meno eccezionali, si possano affrontare con una programmazione efficace”.

