Capoterra, la comunità si mobilita per il ristorante colpito dal ciclone

Muretti buttati giù dalle onde e acqua ovunque in tutto il locale. “La Miniera del Pesce” è diventato luogo simbolo dei danni causati a Capoterra dal ciclone Harry, ma adesso diventa anche luogo simbolo di solidarietà.

Per aiutare l’attività a rialzarsi si è infatti mobilitata la comunità, con decine di volontari che si sono recati nel noto ristorante fronte mare muniti di secchi, stracci e tutto l’occorrente per risistemare i locali danneggiati.

A ringraziare della mobilitazione è stato lo stesso titolare Simone Gerina, che sui social ha condiviso le immagini del grande aiuto ricevuto. Gerina ha ringraziato “tutti gli amici per averci aiutato in questa situazione poco piacevole” e aggiunge: “In pochi giorni abbiamo fatto un miracolo”.

Alle operazioni di pulizia ha partecipato anche la società sportiva della Pgs Audax, mettendo a disposizione i propri atleti. La polisportiva è da sempre legata alla parrocchia guidata da Don Battista Melis, parroco che fu punto di riferimento fondamentale anche durante l’alluvione del 2008 per i cittadini della zona a mare.

