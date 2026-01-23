Spaccio a Villamassargia, arrestato 38enne con droga e contanti

L'uomo è stato fermato durante un controllo stradale dei Carabinieri, in casa cocaina e hashish

Un’operazione di controllo del territorio si è trasformata in un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Villamassargia, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un uomo di 38 anni, residente in paese e già noto alle forze dell’ordine.

L’intervento è maturato nel corso di un servizio mirato alla sicurezza stradale lungo via Sant’Antioco, quando i militari hanno notato l’atteggiamento sospetto del conducente di una Ford Fiesta. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di marijuana, elemento che ha spinto gli operanti ad approfondire ulteriormente i controlli.

Ritenendo che la quantità di droga potesse rappresentare solo una minima parte dell’attività illecita, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo. All’interno dell’appartamento è stato scoperto un ingente quantitativo di stupefacenti, composto da 144 grammi di cocaina, 77 grammi di marijuana e 19 grammi di hashish, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 160 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione del Reparto Investigazioni Scientifiche per le analisi di rito. Al termine delle formalità, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

