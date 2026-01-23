Lanusei, solidarietà in corsia: donate 20 smart tv all’ospedale

Una rete virtuosa tra mondo produttivo e volontariato si è tradotta in un gesto concreto a favore dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, dove sono state donate 20 smart tv destinate alle aree di degenza dei reparti di Chirurgia e Ortopedia. L’iniziativa è stata promossa dalla Cooperativa piccoli proprietari e coltivatori d’Ogliastra e dall’Avis di Lanusei, con l’obiettivo di rendere più accogliente il presidio ospedaliero e migliorare la qualità della permanenza dei pazienti.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il direttore generale della Asl Ogliastra, Andrea Fabbo, il direttore del presidio ospedaliero, Luigi Ferrai, e il direttore facente funzioni di Ortopedia, Gian Luigi De Pascali, che hanno espresso apprezzamento per un gesto dal forte valore civico e sociale.

L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire un contributo concreto al benessere delle persone ricoverate. Come spiegato dal vicepresidente della Cooperativa, Piertonio Cuboni, “lo scorso agosto abbiamo organizzato un concerto tributo in onore di Lucio Dalla”. L’evento “è andato benissimo e con le offerte del pubblico, abbiamo deciso di fare questo speciale regalo all’ospedale”.

Un gesto che assume anche un forte significato simbolico: “con questa donazione vogliamo ribadire la centralità e l’insostituibilità dell’ospedale di Lanusei per il nostro territorio” continua Cuboni. “Nonostante le criticità, qui operano professionisti che lavorano in maniera impeccabile. Questo gesto vuole essere un sostegno per loro, oltre che per i pazienti”.

Sulla stessa linea il presidente dell’Avis di Lanusei, Salvatore Marci, che ha sottolineato l’importanza dell’umanizzazione delle cure. “Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa iniziativa – evidenzia – sappiamo che qui vengono ricoverati molti anziani e persone che provengono da zone distanti dall’Ogliastra. Questi televisori possono rappresentare uno strumento utile per contrastare la solitudine e offrire un po’ di sollievo durante la permanenza nei reparti”.

Parole di riconoscenza sono arrivate anche dal direttore generale della Asl Ogliastra. “A nome di tutta l’Azienda, desidero esprimere un profondo e sentito ringraziamento alla Cooperativa piccoli proprietari e coltivatori d’Ogliastra e all’Avis di Lanusei per questo gesto di altissimo valore civico – dichiara Fabbo – Migliorare la qualità dell’assistenza è una delle priorità della nostra Azienda”.

