Doppio incidente sulla 131 a Serrenti: traffico in tilt verso Cagliari

Due tamponamenti senza feriti, ma lunghe code e forti disagi questa mattina sulla 131: ennesima mattinata difficile per gli automobilisti sardi

Ancora disagi sulle strade. Sulla Statale 131, in direzione Cagliari all’altezza di Serrenti, due distinti tamponamenti tra veicoli sono avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma le conseguenze più pesanti si sono avute sul piano della viabilità, già fortemente compromessa dalla presenza di numerosi cantieri lungo il tratto interessato.

Gli incidenti hanno infatti rallentato ulteriormente il traffico, provocando lunghe code e notevoli disagi per gli automobilisti diretti verso il capoluogo. Dalle ore 20, inoltre, Anas avvierà un intervento di manutenzione sulla complanare, dove il manto stradale è stato danneggiato dalle recenti piogge.

Il cantiere all’altezza di Villagreca dovrebbe rimanere operativo fino al pomeriggio di giovedì 29 gennaio, con possibili ulteriori rallentamenti alla circolazione.

