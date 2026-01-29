Tragedia sfiorata a Valledoria, principio d’incendio in casa: 78enne salvata

La donna è stata trovata distesa sul pavimento, a seguito di una caduta che le ha causato la rottura del femore e l'impossibilità di mettersi in salvo

Un provvidenziale intervento dei Carabinieri ha evitato che un incidente domestico si trasformasse in tragedia a Valledoria. Una donna di 78 anni, intrappolata in un’abitazione invasa dal fumo, è stata soccorsa dai militari della compagnia locale prima che le conseguenze dell’incendio diventassero letali.

I carabinieri, allertati tramite il numero di emergenza 112, sono giunti tempestivamente sul luogo e hanno dovuto abbattere la porta d’ingresso per accedere ai locali. All’interno hanno trovato l’anziana riversa sul pavimento: la donna era caduta accidentalmente, riportando la frattura di un femore che le aveva impedito di mettersi in salvo autonomamente mentre una densa coltre fumosa saturava gli ambienti.

Con il supporto del personale del 118, la settantottenne è stata trasportata all’esterno dell’edificio. Successivamente, i Vigili del Fuoco di Tempio Pausania hanno individuato l’origine del rogo in un pentolino dimenticato sul fuoco. Data la gravità della lesione riportata e l’età avanzata della donna, è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Sassari tramite l’elisoccorso Areus.

