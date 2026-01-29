Ospedale San Francesco Nuoro, secondo prelievo multiorgano in 10 giorni

A pochi giorni dall’ammirevole atto di altruismo di una cittadina nuorese, che aveva consentito il salvataggio di cinque persone, l’Ospedale San Francesco di Nuoro si è reso nuovamente protagonista di un’importante operazione di solidarietà. Lo scorso 21 gennaio, infatti, le sale operatorie del presidio barbaricino hanno ospitato un nuovo, complesso prelievo multiorgano, frutto del consenso espresso alla donazione.

La riuscita di questo delicato intervento è stata possibile grazie alla perfetta sinergia tra i diversi reparti del nosocomio. Un lavoro corale che ha visto impegnati in prima linea il Coordinamento Locale Trapianti e l’Unità di Anestesia e Rianimazione, supportati in modo essenziale dalla Direzione Sanitaria, dal Blocco operatorio, dai servizi di Radiologia e dai Laboratori d’analisi.

L’intera procedura ha richiesto un coordinamento impeccabile con i chirurghi giunti per il prelievo, operando all’interno di una fitta rete di collaborazione che unisce il Centro Regionale Trapianti della Sardegna e il Centro Nazionale Trapianti. Questo secondo successo in soli dieci giorni conferma l’eccellenza e la collaudata efficienza della macchina dei trapianti nel territorio nuorese.

