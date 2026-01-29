Calciomercato Cagliari, Prati verso la cessione: accordo vicino con il Torino

Dopo gli arrivi di Dossena, Sulemana e Albarracìn, il Cagliari si concentra anche su quelle che potrebbero essere le uscite in questa sessione invernale di calciomercato.
Tra i nomi caldi nelle ultime ore c’è quello di Matteo Prati, classe 2003 arrivato dalla Spal per circa 7 milioni di euro. Pisacane, nel ruolo di play in mezzo al campo, sta plasmando con buoni risultati Gianluca Gaetano e lo spazio per Prati sembrerebbe così ridursi.
Sul giocatore in forte pressing c’è il Torino, alla ricerca di un regista dopo la conclusione del prestito di Asllani. Le parti sono vicine all’accordo per il trasferimento in granata del classe 2003 che lascerebbe la Sardegna dopo due stagioni e mezzo.
Intanto ha salutato Alessandro Di Pardo che sta svolgendo le visite mediche con la Sampdoria prima di firmare il suo nuovo contratto.
