Brutto incidente frontale a Valledoria, ci sono due feriti di cui uno grave

Un violento scontro frontale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada per Valledoria, precisamente in via Fermi. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tempio, giunti sul posto per gestire una situazione apparsa subito critica.

Le due autovetture coinvolte, per dinamiche ancora al vaglio degli inquirenti, sono entrate in collisione con estrema violenza. Gli operatori del 115 hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli danneggiati e bonificare l’intera carreggiata dai detriti e dai liquidi infiammabili dispersi, scongiurando il rischio di ulteriori pericoli.

Il bilancio parla di due persone ferite. Data la gravità del trauma riportato da uno dei coinvolti, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento d’urgenza verso l’ospedale più attrezzato. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i sanitari del 118 con le ambulanze e le forze dell’ordine per i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica.

