Cagliari-Hellas Verona, i convocati di Pisacane: prima chiamata per Albarracìn

Per la gara di domani contro l'Hellas Verona torna a disposizione anche il vice capitano Alessandro Deiola che ha smaltito l'infortunio

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani, alla Unipol Domus con fischio d’inizio alle ore 20:45, contro l’Hellas Verona; il match, valevole per la 23a giornata del campionato di Serie A 2025/2026 sarà diretto dal sig. Kevin Bonacina.

Prima chiamata tra i convocati anche per il neo acquisto Agustìn Albarracìn che indosserà la maglia numero 20. Torna tra i disponibili anche il vice capitano Alessandro Deiola che ha recuperato dal problema fisico che lo aveva tenuto fuori per qualche settimana.

Regolarmente in lista anche Trepy che, nonostante l’infortunio accusato nel match con la Primavera che lo ha costretto al cambio, è riuscito a recuperare. Assente Pintus a causa di un affaticamento all’adduttore e Prati, che si unirà al Torino dopo aver svolto in giornata le visite mediche.

