Le piogge causano due frane nell’oristanese: transennati due tratti stradali

L’instabilità del suolo, esasperata dalle piogge ininterrotte degli ultimi giorni, continua a flagellare la provincia di Oristano. Durante la notte, il territorio è stato teatro di due nuovi smottamenti che hanno messo a dura prova la viabilità locale, già compromessa dalle recenti ondate di maltempo.

Il primo cedimento si è verificato lungo la Strada Provinciale 15, nel collegamento tra Bonarcado e Santu Lussurgiu. La frana è avvenuta nei pressi delle cascate di Sos Molinos, un’area già colpita da un episodio analogo soltanto pochi giorni fa, a conferma della fragilità idrogeologica del versante. A distanza di poche ore, l’allarme si è esteso alla Strada Provinciale 65, nel tratto che congiunge Paulilatino a Santu Lussurgiu, dove un altro fronte di terra e fango si è riversato sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, giunte dal distaccamento di Abbasanta e dalla sede centrale di Oristano. I soccorritori hanno lavorato per monitorare i movimenti del terreno e garantire la sicurezza degli automobilisti. Per prevenire incidenti e consentire le perizie tecniche, le autorità hanno disposto l’immediata chiusura e il transennamento dei tratti stradali interessati dai detriti.

