Sassari, fuggono dal centro di accoglienza: rintracciati i due minori

Una rocambolesca fuga si è consumata nel pomeriggio di ieri a Sassari, dove due giovani di origine algerina sono riusciti a evadere dal Centro di Prima Accoglienza (CPA) del Tribunale per i Minorenni. I ragazzi erano stati arrestati dai Carabinieri la mattina stessa a seguito di un furto notturno compiuto in una comunità, durante il quale avevano tentato di sviare le indagini fornendo false identità.

L’evasione è scattata intorno alle 17:30: i due hanno approfittato di una falla strutturale nell’edificio, riuscendo a dileguarsi attraverso la finestra di un bagno. Nonostante il tempestivo intervento dei tre agenti di Polizia Penitenziaria di turno, che hanno immediatamente fatto scattare i protocolli di ricerca, i minori sono riusciti a far perdere le proprie tracce per alcune ore. La loro fuga è terminata poco dopo presso la stazione degli autobus di via Padre Zirano, dove i Carabinieri li hanno intercettati e nuovamente bloccati.

L’episodio ha riacceso i riflettori sulle condizioni di sicurezza della struttura sassarese. È emerso chiaramente come l’evento non sia stato causato da negligenze del personale in servizio, ma dalle gravi carenze architettoniche del Centro, che non dispone di barriere idonee a impedire simili iniziative.

