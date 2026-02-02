Casco e corpetto alla Sartiglia, la Prefettura: “Rispetto del decreto Abodi”

Il braccio di ferro sulla Sartiglia di Oristano entra nel vivo proprio nel giorno della consegna dei ceri benedetti ai Componidori. Al centro della disputa c’è l’obbligo per i cavalieri di indossare casco e corpetto protettivo sopra i costumi tradizionali, come previsto dalle norme di sicurezza nazionale.

Nonostante il Comune di Oristano abbia presentato un parere legale che intravederebbe la possibilità di una deroga per preservare l’integrità degli abiti storici, la Prefettura ha gelato le speranze dei cavalieri. L’ufficio territoriale del Governo ha infatti ribadito “la necessità del pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel cosiddetto decreto Abodi, salvo l’eventuale sopravvenienza dagli organi deputati di diverse disposizioni di carattere normativo o interpretativo”.

La tensione resta altissima: i cavalieri, da tempo in rivolta contro queste imposizioni tecniche che snaturerebbero la figura del cavaliere mascherato, non escludono eclatanti azioni di protesta durante i giorni del Carnevale. Nel frattempo, si attende il responso della Commissione provinciale di vigilanza, i cui compiti sono stati chiariti dalla stessa Prefettura: il suo giudizio ha “natura esclusivamente tecnica, avente ad oggetto le condizioni generali di sicurezza e di igiene della manifestazione”. Viene inoltre precisato che “tale parere non ha carattere autorizzatorio, competenza che resta in capo all’autorità comunale”, aggiungendo che “ai fini del rilascio del suddetto parere, la Commissione procede, nel corso di più sedute, all’esame della documentazione e dei progetti presentati dall’ente organizzatore”.

