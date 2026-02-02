Il Cagliari avrebbe espresso dei dubbi sulla cessione del difensore, titolare nella difesa di Pisacane, e la trattativa si sarebbe rallentata

Luperto-Cremonese, frenata e ripartenza nella trattativa: le ultime

Si era frenata nelle ultime ore la trattativa che avrebbe portato Sebastiano Luperto dal Cagliari alla Cremonese, sotto esplicita richiesta di Davide Nicola che lo aveva fortemente voluto anche in rossoblù.

Il Cagliari non era convinto della cessione del giocatore, leader e pilastro del reparto difensivo di Pisacane; nonostante l’esplosione di Juan Rodriguez e il ritorno, in prestito, di Alberto Dossena.

Tuttavia il pressing della Cremonese ha portato ad una riapertura dei colloqui che avrebbe trovato anche esiti positivi; firme in vista per il passaggio di Luperto in grigiorosso.

