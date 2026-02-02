Violenza a Cagliari, donna aggredita in piazza Yenne per aver difeso un rider

Il bilancio medico per la donna è pesante: il volto tumefatto con una profonda ferita al labbro, una contusione allo zigomo e forti traumi alla schiena

Un grave episodio di violenza ha turbato la serata di ieri nel centro di Cagliari. Quello che doveva essere un momento di mobilitazione civile in piazza Yenne, durante un presidio di solidarietà per la Palestina, è degenerato in un’aggressione brutale ai danni di una cittadina intervenuta per sedare un sopruso.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna ha notato un rider che veniva bersagliato da un attacco immotivato. Senza esitare, ha tentato di difendere il lavoratore, ma la sua mediazione è stata ripagata con una ferocia inaudita. Gli aggressori si sono scagliati contro di lei, colpendola ripetutamente.

Il bilancio medico per la donna è pesante: il volto tumefatto con una profonda ferita al labbro, una contusione allo zigomo e forti traumi alla schiena. A causa delle lesioni riportate, si è reso necessario il trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it