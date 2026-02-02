Maltempo Sardegna, nuova allerta per piogge nella giornata di martedì 3

La Sardegna si prepara a una nuova ondata di piogge. La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico, che interesserà gran parte dei territori del Centro-Sud e dell’Ovest dell’isola.
Il peggioramento delle condizioni meteorologiche è previsto per la giornata di martedì 3 febbraio: l’avviso di criticità ordinaria entrerà in vigore a mezzogiorno e resterà attivo fino alla mezzanotte.
Le zone coinvolte comprendono il Cagliaritano, il Sulcis-Iglesiente e l’Oristanese, estendendosi verso l’interno attraverso il Campidano e raggiungendo alcuni settori del Nuorese.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it