Maltempo Sardegna, nuova allerta per piogge nella giornata di martedì 3

L'avviso di criticità ordinaria entrerà in vigore a mezzogiorno e resterà attivo fino alla mezzanotte di domani martedì 3

Crediti foto: Ansa

La Sardegna si prepara a una nuova ondata di piogge. La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico, che interesserà gran parte dei territori del Centro-Sud e dell’Ovest dell’isola.

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche è previsto per la giornata di martedì 3 febbraio: l’avviso di criticità ordinaria entrerà in vigore a mezzogiorno e resterà attivo fino alla mezzanotte.

Le zone coinvolte comprendono il Cagliaritano, il Sulcis-Iglesiente e l’Oristanese, estendendosi verso l’interno attraverso il Campidano e raggiungendo alcuni settori del Nuorese.

