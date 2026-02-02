Ciclone Harry, Tajani: “Non sarete soli, dal Governo un sostegno concreto”

Il Ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio Antonio Tajani, durante un incontro a Palermo con il governatore siciliano Renato Schifani, ha voluto rassicurare le regioni insulari e del Sud colpite dalle recenti ondate di maltempo.

Il messaggio è chiaro: lo Stato centrale è pronto a intervenire a sostegno delle economie locali messe in ginocchio dalle piogge torrenziali.

“I siciliani, i calabresi e i sardi non saranno lasciati soli dal governo”, ha garantito il titolare della Farnesina, spiegando come l’esecutivo intenda replicare i modelli di sostegno già adottati per l’Emilia Romagna e la Toscana. Il piano prevede una sinergia tra i principali enti finanziari e di promozione economica del Paese per iniettare liquidità e fornire consulenza tecnica alle aziende danneggiate.

