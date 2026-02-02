Evasione dal centro minori di Sassari: fermati mentre salivano sul treno

I ragazzi erano reduci da un arresto avvenuto tra giovedì e venerdì a Loiri Porto San Paolo, dove erano stati fermati per una serie di furti

Un’evasione spettacolare quanto rischiosa si è consumata presso il Centro di accoglienza minorile di Sassari, dove due giovani di origine nordafricana hanno cercato di riconquistare la libertà lanciandosi dal quarto piano dell’edificio. Dopo aver divelto l’inferriata di una finestra, i due si sono dileguati, dando il via a una caccia all’uomo conclusasi poche ore dopo, nel pomeriggio del primo febbraio.

I ragazzi erano reduci da un arresto avvenuto tra giovedì e venerdì a Loiri Porto San Paolo, dove erano stati fermati per una serie di furti ai danni di esercizi commerciali. La loro fuga è terminata presso la stazione ferroviaria di Sassari: i Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile, insieme alla Polizia Penitenziaria, li hanno intercettati proprio mentre si accingevano a salire su un treno, probabilmente diretti verso la zona di Oristano.

Il fermo non è stato semplice: i minorenni hanno tentato di sviare le forze dell’ordine fornendo nomi falsi e uno dei due ha reagito con estrema violenza, aggredendo fisicamente militari e agenti nel disperato tentativo di scappare di nuovo. Al termine dell’operazione, entrambi sono stati denunciati per l’evasione, mentre per il giovane che ha opposto resistenza fisica è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

