Calciomercato Cagliari, ipotesi last-minute Koaume per l’attacco: le ultime

Il Cagliari continua a lavorare sul mercato in questi ultimi minuti che precedono il gong finale della sessione invernale.
Il club ha deciso di fare muro su Gabriele Zappa che resterà al Cagliari: respinta al mittente la proposta della Fiorentina. Sul fronte Luvumbo si tratta con gli spagnoli del Mallorca con il Lecce che si è defilato dalla corsa per l’angolano.
Per l’attacco l’idea last-minute porta a Christian Kouame della Fiorentina: l’attaccante è fuori dai piani della viola e potrebbe arrivare in Sardegna con la formula del prestito fino al 30 giugno.
