Calciomercato Cagliari, ipotesi last-minute Koaume per l’attacco: le ultime

Il Cagliari chiude le porte per Zappa che resterà in rossoblù; per l'attacco l'idea last-minute è quella di Kouamè dalla Fiorentina

Redazione Cagliaripad
Crediti foto: instagram Christian Kouamé

Il Cagliari continua a lavorare sul mercato in questi ultimi minuti che precedono il gong finale della sessione invernale.

Il club ha deciso di fare muro su Gabriele Zappa che resterà al Cagliari: respinta al mittente la proposta della Fiorentina. Sul fronte Luvumbo si tratta con gli spagnoli del Mallorca con il Lecce che si è defilato dalla corsa per l’angolano.

Per l’attacco l’idea last-minute porta a Christian Kouame della Fiorentina: l’attaccante è fuori dai piani della viola e potrebbe arrivare in Sardegna con la formula del prestito fino al 30 giugno.

