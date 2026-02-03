Processo Ciro Grillo, la difesa ha presentato ricorso in appello

La vicenda giudiziaria che coinvolge Ciro Grillo e i suoi tre amici, condannati in primo grado per lo stupro di gruppo avvenuto a Porto Cervo nell’estate del 2019, si sposta ufficialmente nelle aule della Corte d’Appello di Sassari. Con un leggero anticipo rispetto alla scadenza del 5 febbraio, i legali della difesa hanno depositato i ricorsi per ribaltare il verdetto emesso dal Tribunale di Tempio Pausania nel settembre 2025.

In quella sede, i giudici avevano confermato l’impianto accusatorio, infliggendo pene pesanti: otto anni di reclusione per Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, e sei anni e sei mesi per Francesco Corsiglia. Una decisione che aveva ricalcato quasi interamente le richieste della Procura, basandosi su un punto cardine che la difesa ha sempre cercato di scardinare: la testimonianza della studentessa italo-norvegese.

Mentre gli avvocati degli imputati hanno tentato per anni di minare la credibilità della giovane, sollevando dubbi sulla natura del rapporto avvenuto nella villetta di proprietà dei Grillo, le motivazioni della sentenza di primo grado sono state nette: la ragazza è stata giudicata pienamente attendibile. Saranno ora i giudici sassaresi a dover riesaminare le carte e stabilire se confermare la colpevolezza del gruppo o accogliere le tesi difensive che puntano all’assoluzione.

