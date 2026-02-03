Maracalagonis, sorpreso a piazzare trappole per uccelli: 66enne denunciato

La perquisizione del Corpo Forestale si è estesa all'abitazione dell'uomo dove è stato rinvenuto un laboratorio per il bracconaggio

Un pensionato di 66 anni, residente a Maracalagonis, è stato denunciato dal Corpo Forestale dopo essere stato colto in flagrante mentre posizionava trappole per la cattura illegale di uccelli. L’operazione di contrasto al bracconaggio, condotta tra le campagne di Maracalagonis e Quartucciu, ha permesso di smantellare un sistema di uccellagione basato sull’uso di reti “al passo”, strumenti vietati poiché non selettivi e altamente dannosi per l’ecosistema locale.

Al momento del fermo, i Forestali sono riusciti a trarre in salvo un merlo ancora in vita, mentre un tordo è stato purtroppo rinvenuto morto tra le maglie delle nove reti sequestrate sul campo.

Successivamente, la perquisizione si è spostata nell’abitazione dell’uomo, rivelando un vero e proprio laboratorio per il bracconaggio: sono state rinvenute altre sette reti, materiale per la loro fabbricazione, 30 tagliole a scatto per piccoli volatili e due trappole specifiche per la cattura di conigli. Nel congelatore dell’anziano sono stati inoltre trovati due esemplari di tordi già spiumati.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it