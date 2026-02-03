Continuità territoriale, Truzzu e Floris: “Mobilità da garantire a costi ragionevoli”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, Paolo Truzzu, interviene con durezza sul tema dei trasporti aerei, sostenendo che l’attuale modello di gestione sia ormai obsoleto. La tesi nasce dalla recente decisione di Aeroitalia di operare su rotte strategiche come Cagliari-Roma, Olbia-Roma e Olbia-Milano rinunciando ai sussidi pubblici. Secondo l’ex sindaco di Cagliari, questo scenario prova inequivocabilmente che “Il sistema della continuità territoriale è superato da tempo. Le indicazioni arrivate nei giorni scorsi con la aggiudicazione di Aeroitalia per le tratte in continuità territoriale Cagliari-Roma, Olbia-Roma e Olbia-Milano, dimostrano che le compagnie aeree possono volare senza le compensazioni regionali”.

Truzzu incalza la Giunta sottolineando che “La politica deve trovare soluzioni concrete e valide al fine di garantire la mobilità ai cittadini a costi ragionevoli”, aggiungendo una nota critica sulla gestione tecnica delle gare. Per il consigliere, è “Deprimente notare che tale risultato viene presentato ai cittadini dalla compagnia aerea stessa, e non dai innumerevoli consulenti tecnici che la regione paga profumatamente per fornire consulenze”.

Sulla stessa linea il collega di partito Antonello Floris, il quale evidenzia l’enorme risparmio economico che deriverebbe dalla rinuncia alle compensazioni, fondi che potrebbero essere dirottati verso altre necessità dell’isola. “Con i soldi risparmiati dalle mancate compensazioni su queste rotte, la regione Sardegna avrebbe a disposizione decine di milioni di euro per fare nuovi investimenti”, afferma Floris. Il consigliere chiede un cambio di passo immediato: “non è più tempo di tergiversare, non è tempo di fare congetture o ipotesi e confronti, è tempo di dare risposte concrete ai cittadini sardi che si sentono abbandonati da un governo “sordo” alle grida di disperazione collettive”. La conclusione è un richiamo ai doveri istituzionali: “la continuità territoriale è un diritto alla mobilità e non un optional, non si può pensare di non affrontare il problema in modo deciso e definitivo”.

