Maltempo in Sardegna, allerta gialla prorogata

Prosegue l’ondata di maltempo sulla Sardegna, con la proroga dell’allerta meteo sino a mercoledì 4 febbraio. Il nuovo bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale conferma una criticità ordinaria (codice giallo) per piogge e temporali, valida fino alle 15 per il rischio idrogeologico e fino alle 18 per il rischio idraulico.

L’avviso interessa quasi l’intero territorio regionale, con la sola esclusione del nord ovest dell’Isola. Le condizioni meteorologiche restano quindi instabili, con possibili disagi legati a precipitazioni intense e temporanee difficoltà nella gestione delle acque.

Particolare attenzione è richiesta nel capoluogo, dove il Comune di Cagliari ha diffuso una serie di raccomandazioni alla cittadinanza. In via precauzionale è sconsigliato parcheggiare in diverse strade considerate più esposte al rischio allagamenti, tra cui via Balilla (nel tratto compreso tra piazza Italia e via Dandolo) e le relative traverse, oltre a via Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

Per limitare i disagi, le auto possono essere temporaneamente spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano, indicato come area sicura durante la fase di allerta.

