Assemini, il direttore delle Poste salva una donna in arresto cardiaco

Un intervento tempestivo e la formazione del personale hanno salvato la vita a una cliente delle Poste di Assemini

Ha salvato la vita a una cliente colta da malore all’interno dell’ufficio postale di via Pascoli ad Assemini applicando le manovre di primo soccorso. Protagonista della vicenda è Davide Vaccargiu, 38 anni, direttore della sede di Assemini Centro, che nella mattinata di lunedì 2 febbraio è intervenuto dopo che una donna era stata colta da malore.

“Ero dietro la linea di sportelleria a seguire il lavoro dei colleghi – racconta – quando ho visto la signora Lucia seduta in sala perdere conoscenza e cadere in avanti, sbattendo violentemente il volto sul pavimento”. In pochi istanti si è formato un capannello di persone e Vaccargiu, affiancato dalla collega Graziella Boninu, è intervenuto per prestare soccorso.

Dopo aver fatto allontanare i presenti, il direttore ha applicato il protocollo Bls (Basic Life Support), seguendo la procedura del “Gas – Guardo, Ascolto, Sento”, appresa durante il corso di primo soccorso, per verificare respirazione e battito cardiaco. “Mi sono subito reso conto che la cliente non respirava e non sentivo il battito – spiega – così ho detto alla collega che dovevo iniziare le compressioni”.

Mentre una dipendente allertava il 118 e i clienti venivano fatti uscire dall’ufficio, Vaccargiu ha iniziato le compressioni toraciche. Alla diciassettesima compressione, la donna ha ripreso conoscenza ed è stata poi posizionata in sicurezza in attesa dei soccorsi. Poco dopo l’arrivo dei volontari del 118, che hanno proseguito l’intervento e accompagnato la paziente in ospedale.

“È stato un enorme sollievo per tutti – confessa il direttore – e per me un momento di grandissima emozione. Quando ho realizzato davvero quanto era successo, ho capito di aver appena salvato una vita”.

