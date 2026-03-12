Meteo Sardegna, venerdì piovoso: nel weekend vasti miglioramenti

Il lungo periodo di stabilità e clima mite che ha caratterizzato la Sardegna sta per subire un’interruzione, lasciando spazio a uno scenario meteorologico decisamente più dinamico. Questa inversione di tendenza è causata dal progressivo cedimento dell’alta pressione di matrice subtropicale, che finora ha protetto il bacino del Mediterraneo, a favore di una perturbazione ciclonica posizionata tra la Spagna e le coste nordafricane.

Per quanto riguarda l’isola, il resto della settimana sarà dominato da un’accentuata variabilità. Le ultime proiezioni indicano un aumento dell’instabilità, con la giornata di venerdì identificata come la più critica a causa di precipitazioni che potrebbero colpire diverse zone della regione. Nonostante l’arrivo delle piogge, la colonnina di mercurio non subirà crolli drastici, continuando a registrare valori piuttosto piacevoli e al di sopra delle medie stagionali.

Le notizie per chi ha programmato attività all’aperto nel fine settimana sono comunque incoraggianti: dopo il passaggio perturbato di venerdì, i modelli meteorologici suggeriscono un deciso rinforzo del bel tempo tra sabato e domenica, con un generale ripristino del cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale.

