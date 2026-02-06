Dramma a Sestu, malore fatale sul posto di lavoro: 62enne perde la vita

L'uomo è stato colto da un improvviso arresto cardiaco: ha cercato sostegno afferrando la maniglia del muletto prima di crollare al suolo esanime

Un dramma si è consumato nella serata di ieri a Sestu, dove un lavoratore di 62 anni, originario di Assemini, ha perso la vita a causa di un malore fatale mentre prestava servizio. L’uomo si trovava presso un’azienda di trasporti e stava operando su una piattaforma logistica alla guida di un muletto.

Intorno alle ore 21:00, secondo le prime ricostruzioni, l’operaio è sceso dal carrello elevatore per effettuare una verifica tecnica sul mezzo. In quel momento, è stato colto da un improvviso arresto cardiaco: ha cercato sostegno afferrando la maniglia del muletto prima di crollare al suolo esanime. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, ogni manovra di rianimazione è risultata vana e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso sul posto.

La salma è stata trasferita presso il nosocomio Brotzu di Cagliari, in attesa che l’Autorità Giudiziaria decida se procedere con l’esame autoptico, anche alla luce delle pregresse patologie cardiache di cui il 62enne soffriva. Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Sestu, affiancati dagli ispettori dello Spresal, incaricati di verificare il rispetto di tutte le norme di sicurezza e chiarire i contorni di questa ennesima tragedia sul lavoro.

