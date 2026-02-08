Muore durante una Tac, Serramanna piange l’ex candidato sindaco Michele Melis

Tragedia nel pomeriggio di sabato 7 febbraio all’ospedale oncologico Businco di Cagliari, dove un paziente è deceduto durante un esame diagnostico. La vittima è Michele Melis, 63 anni, ingegnere originario di Serramanna, noto anche per il suo impegno civile e politico.

L’uomo stava effettuando una Tac nell’ambito delle cure oncologiche che seguiva da tempo. Il decesso, avvenuto all’interno della struttura sanitaria, sarebbe stato provocato da una grave reazione improvvisa al mezzo di contrasto somministrato per l’esame.

Melis lavorava come ingegnere nel Comune di Nuraminis e nel 2017 si era candidato alla carica di sindaco di Serramanna con una lista civica. La notizia della morte ha suscitato profonda commozione nel paese, dove Melis era conosciuto e stimato. Intanto i familiari valutano l’azione legale per chiarire nel dettaglio quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

