Sport Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: rientro shock per Dossena

Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: rientro shock per Dossena

Le nostre pagelle dopo Roma-Cagliari: male il ritorno dal primo minuto di Dossena, ma squadra che fatica a superare la propria metà campo

Di
Giacomo Dessì
-
Crediti foto: Cagliari Calcio

Il Cagliari perde 2-0 contro la Roma, in una gara dominata dai giallorossi. Sconfitta senza appello per la squadra di Pisacane, che fatica ad affacciarsi dalle parti di Svilar. Le pagelle:

Caprile 5,5: Rischia grosso al 15′ con un brutto controllo. Non benissimo sull’1-0 di Malen.

Dossena 4,5: Subito in difficoltà nel duello contro Malen, con l’olandese che lo brucia anche sul gol dell’1-0. Ancora sorpreso da Malen sul 2-0, dove l’attaccante gli passa alle spalle. Ritorno in campo traumatico, forse l’Olimpico non era la cornice ideale per riproporlo dall’inizio.

Zé Pedro 5,5: Lucido in tutte le situazioni in cui viene chiamato in causa, ma non senza essere messo alla prova, soprattutto nel secondo tempo dove non è molto aiutato da Palestra. (86′ Zappa sv).

Rodriguez 5,5: Salva una palla pericolosissima su Malen al 9′. Sul suo lato è bravo a limitare Soulè, ma sul secondo gol lo sfondamento arriva da lì.

Gaetano 5,5: Tanti errori in fase di costruzione, fatica contro la fisicità giallorossa. (86′ Trepy sv).

Adopo 5,5: Rallenta spesso le transizioni quando riceve palla. Qualche volta lo si vede avventurarsi in avanti, ma senza meta.

Mazzitelli 5,5: Tanto lavoro sporco, non riesce nei suoi soliti inserimenti. (58′ Sulemana 6: La traversa gli nega un gran gol).

Obert 5,5: Non spinge mai, ma garantisce solidità e sostegno per Rodriguez. Almeno finché Celik non lo brucia per servire l’assist del secondo gol di Malen.

Palestra 6: Verò è che ci prova a sprintare, ma per lui spazi ridotti e poche possibilità di giocare la palla. Resta comunque uno dei pochissimi a tentare di portare avanti il pallone.

Esposito 5: Gioca bassissimo, praticamente una mezzala aggiunta. Poco lucido in molte circostanze. (73′ Idrissi 6: Gioca di posizione, non riesce a dare sostegno alla manovra offensiva).

Kilicsoy 5,5: Bravo inizialmente nel duello fisico con Ndicka che non lo molla un attimo. Poi però sparisce lentamente. (73′ Pavoletti 6: Pochi minuti per sportellare con Ndicka).

Pisacane 5: Primo tempo brutto, dove la sua squadra fatica a uscire dalla propri metà campo. Male la scelta di Dossena dal primo minuto, che non ne ha proprio contro Malen. Per il resto, squadra con pochi spunti in ripartenza e molti errori in costruzione. Va detto che la Roma fa una gran partita, ma il Cagliari non fa comunque una bella figura.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE