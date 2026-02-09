Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: rientro shock per Dossena

Il Cagliari perde 2-0 contro la Roma, in una gara dominata dai giallorossi. Sconfitta senza appello per la squadra di Pisacane, che fatica ad affacciarsi dalle parti di Svilar. Le pagelle:
Caprile 5,5: Rischia grosso al 15′ con un brutto controllo. Non benissimo sull’1-0 di Malen.
Dossena 4,5: Subito in difficoltà nel duello contro Malen, con l’olandese che lo brucia anche sul gol dell’1-0. Ancora sorpreso da Malen sul 2-0, dove l’attaccante gli passa alle spalle. Ritorno in campo traumatico, forse l’Olimpico non era la cornice ideale per riproporlo dall’inizio.
Zé Pedro 5,5: Lucido in tutte le situazioni in cui viene chiamato in causa, ma non senza essere messo alla prova, soprattutto nel secondo tempo dove non è molto aiutato da Palestra. (86′ Zappa sv).
Rodriguez 5,5: Salva una palla pericolosissima su Malen al 9′. Sul suo lato è bravo a limitare Soulè, ma sul secondo gol lo sfondamento arriva da lì.
Gaetano 5,5: Tanti errori in fase di costruzione, fatica contro la fisicità giallorossa. (86′ Trepy sv).
Adopo 5,5: Rallenta spesso le transizioni quando riceve palla. Qualche volta lo si vede avventurarsi in avanti, ma senza meta.
Mazzitelli 5,5: Tanto lavoro sporco, non riesce nei suoi soliti inserimenti. (58′ Sulemana 6: La traversa gli nega un gran gol).
Obert 5,5: Non spinge mai, ma garantisce solidità e sostegno per Rodriguez. Almeno finché Celik non lo brucia per servire l’assist del secondo gol di Malen.
Palestra 6: Verò è che ci prova a sprintare, ma per lui spazi ridotti e poche possibilità di giocare la palla. Resta comunque uno dei pochissimi a tentare di portare avanti il pallone.
Esposito 5: Gioca bassissimo, praticamente una mezzala aggiunta. Poco lucido in molte circostanze. (73′ Idrissi 6: Gioca di posizione, non riesce a dare sostegno alla manovra offensiva).
Kilicsoy 5,5: Bravo inizialmente nel duello fisico con Ndicka che non lo molla un attimo. Poi però sparisce lentamente. (73′ Pavoletti 6: Pochi minuti per sportellare con Ndicka).
Pisacane 5: Primo tempo brutto, dove la sua squadra fatica a uscire dalla propri metà campo. Male la scelta di Dossena dal primo minuto, che non ne ha proprio contro Malen. Per il resto, squadra con pochi spunti in ripartenza e molti errori in costruzione. Va detto che la Roma fa una gran partita, ma il Cagliari non fa comunque una bella figura.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it