Cagliari, tentato omicidio a Sant’Avendrace: arrestato il reponsabile

I Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno rintracciato e arrestato, nella serata di ieri, un 26enne cagliaritano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento arriva al termine dell’iter giudiziario legato a un episodio avvenuto nel luglio 2025, che aveva destato forte allarme nel quartiere di Sant’Avendrace. In quella circostanza, in via Bosco Cappuccio, un uomo era stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco, esploso al culmine di un’aggressione.

Le indagini svolte dai militari dell’Arma avevano consentito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di raccogliere elementi ritenuti determinanti a carico del giovane. Dopo una fase iniziale di irreperibilità, il sospettato si era successivamente presentato alle forze dell’ordine in seguito al decreto di fermo disposto dalla Procura.

Conclusi gli adempimenti di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, dove dovrà scontare una pena definitiva di cinque anni di reclusione per il reato di tentato omicidio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it