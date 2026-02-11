Tragedia lungo la 293, malore fatale alla guida: muore un uomo di 46 anni

Secondo i rilievi effettuati dai militari, l'uomo sarebbe stato colpito da un improvviso arresto cardiocircolatorio mentre era al volante

Tragica mattinata lungo la Strada Statale 293, dove un malore fatale ha stroncato la vita di un automobilista all’altezza del chilometro 44. I Carabinieri di Siliqua sono intervenuti sul posto a seguito della chiamata d’emergenza inoltrata dal 118, intervenuto per prestare i primi soccorsi.

La vittima è un operaio di 46 anni, originario di Siliqua ma residente a Narcao. Secondo i rilievi effettuati dai militari, l’uomo sarebbe stato colpito da un improvviso arresto cardiocircolatorio mentre era al volante. La conseguente perdita di conoscenza ha fatto sì che l’auto finisse fuori controllo, andando a impattare contro il guardrail a bordo strada. Fortunatamente, la deriva del mezzo non ha causato il coinvolgimento di altri veicoli o passanti.

Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario, per il quarantaseienne non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato attribuito esclusivamente a cause naturali. Una volta completati gli accertamenti di rito e appurato che non vi fossero responsabilità di terzi, l’Autorità Giudiziaria ha concesso il nulla osta per la riconsegna della salma alla famiglia, affinché possano essere celebrati i funerali.

