Onifai, il forte vento fa crollare un albero: ferito un operaio dell’Anas

Un incidente sul lavoro ha coinvolto un dipendente dell’Anas nelle campagne di Onifai, in provincia di Nuoro, durante le operazioni di messa in sicurezza della Statale 129. L’uomo, impegnato nella gestione della viabilità dopo il crollo di un primo arbusto che aveva già imposto la chiusura della “Trasversale Sarda” al chilometro 6,800, è stato travolto dalla caduta improvvisa di un secondo albero, sradicato dalle fortissime raffiche di vento che stanno flagellando la zona.

L’operaio è stato immediatamente assistito dai colleghi presenti sul posto, che hanno allertato i soccorsi. Un’equipe del 118 lo ha successivamente trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie; fortunatamente, nonostante la dinamica potesse avere esiti ben più drammatici, le sue condizioni non sono state giudicate gravi.

Nel frattempo, l’arteria stradale resta interdetta al traffico, con deviazioni obbligatorie sui percorsi secondari per garantire l’incolumità degli automobilisti e permettere il completamento della bonifica.

