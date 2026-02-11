Arresto cardiocircolatorio lungo la 296: ecco chi era la vittima 46enne

La perdita dei sensi gli avrebbe impedito di governare il veicolo, che ha terminato la sua corsa con un impatto fatale

Un grave lutto ha colpito la comunità di Narcao e Siliqua nelle prime ore di questo mercoledì 11 febbraio 2026. La vittima del drammatico incidente avvenuto lungo la strada statale 293 è Gianluca Piras, un operaio di 49 anni che stava percorrendo l’arteria per raggiungere il proprio posto di lavoro nel Cagliaritano.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 6:00 del mattino, l’uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre si trovava al volante. La perdita dei sensi gli avrebbe impedito di governare il veicolo, che ha terminato la sua corsa con un impatto fatale.

Sebbene l’ipotesi del cedimento fisico sia la più accreditata, le forze dell’ordine sono ancora impegnate nei rilievi per stabilire con esattezza l’intera dinamica del sinistro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it