Cagliari, Mina rassicura: “Sto bene, sono pronto per la sfida contro il Lecce”

Buone notizie in casa Cagliari dal centrale difensivo colombiano Yerry Mina, assente per problemi fisici nella trasferta dello stadio Olimpico contro la Roma, in vista della sfida della Unipol Domus contro il Lecce dell’ex Eusebio Di Francesco.

“Sto molto bene, non sono infortunato e sono pronto per la prossima partita. Avevamo una serie di partite importanti e abbiamo deciso insieme allo staff e all’allenatore di non essere convocato per la Roma. Mi hanno sorpreso le voci, ma io sto molto bene”, dichiara Mina in un’intervista al giornalista Jaime Dinas.

“Grazie a Dio non ho problemi, i miei muscoli e le mie ginocchia stanno bene, mi sto godendo il calcio italiano. Il mio ultimo infortunio è stato contro l’Udinese, ma è durato una settimana, e spero di poter continuare così perché è un anno molto importante per me. Sono a disposizione con grande voglia e sono pronto per la prossima partita”.

