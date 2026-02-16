Naufragio a Santa Maria Navarrese: riprese le ricerche dei corpi delle vittime

All’alba di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, si è riattivato il dispositivo di ricerca nelle acque antistanti Santa Maria Navarrese per individuare i resti di Antonio Morlè ed Enrico Piras. I due uomini sono rimasti vittima del tragico naufragio del “Luigino”, colato a picco mercoledì scorso.
Sotto la direzione del Comando di Cagliari, la motovedetta della Guardia Costiera di Arbatax sta setacciando l’area del sinistro a caccia di tracce o affioramenti che possano condurre al recupero delle salme. Tuttavia, l’operazione sconta ancora pesanti limitazioni: le proibitive condizioni del mare impediscono il decollo dei mezzi aerei e, soprattutto, bloccano l’impiego dei nuclei subacquei.
Questi ultimi dovrebbero avvalersi dei Rov (veicoli subacquei pilotati da remoto) per ispezionare il relitto sul fondale, dove si ipotizza possa essere rimasto intrappolato il corpo del comandante Morlè.
