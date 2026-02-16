Cagliari, Tribunale concesso al comitato del “No” | La reazione di Nordio

Il 4 dicembre 2025, presso l’Aula magna del Tribunale di Cagliari, è stata effettuata una riunione del comitato del “No” al referendum sulla Giustizia, che si terrà a marzo, scatenando non poche polemiche. Il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, presentò un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Carlo Nordio:

“La presidente della Corte d’appello di Cagliari non ha risposto alla nota del presidente dell’ordine degli avvocati di Cagliari né ha revocato l’autorizzazione all’utilizzo dell’aula magna della Corte d’appello; è ipotizzabile che la suddetta aula possa essere richiesta e utilizzata dal comitato dei Si”.

La reazione del ministro Nordio: “Un ufficio giudiziario non può diventare la sede di un posizionamento politico, tanto più se volto a contrastare un intervento riformatore deliberato dal Governo e sottoposto alla valutazione del Parlamento. Il confronto sulle riforme della giustizia è non solo legittimo ma necessario. Tuttavia, deve conservare un profilo rigorosamente tecnico”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it