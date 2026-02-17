Donori, pedinava l’ex moglie con coltello e dashcam: 49enne in manette

Un tempestivo intervento dei Carabinieri di Donori e della Compagnia di Dolianova ha scongiurato nella notte un possibile dramma, portando all’arresto di uno stalker che stava attuando un pericoloso inseguimento stradale.

La vittima, una donna residente a Senorbì, ha dato l’allarme al 112 nella tarda serata di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, dopo essersi accorta che l’ex marito la stava tallonando con la propria vettura. L’operatore della centrale operativa ha gestito la situazione con estrema freddezza: mentre manteneva la donna al telefono per monitorarne la posizione e calmarla, l’ha guidata verso Donori, dove una pattuglia era già pronta a sbarrare la strada all’inseguitore.

L’intercettazione è scattata nei pressi dell’area industriale del paese. I militari hanno bloccato il mezzo guidato da un autotrasportatore di 49 anni di Ortacesus, volto già noto agli uffici giudiziari. All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti elementi inquietanti: un coltello a serramanico di 11 centimetri e una dashcam, utilizzata dall’uomo per documentare ossessivamente il pedinamento ai danni dell’ex coniuge.

Il profilo dell’indagato evidenzia una pericolosità recidiva: già denunciato per atti persecutori nel 2024, l’uomo era attualmente sottoposto all’obbligo di firma. Data la flagranza e il rischio concreto per l’incolumità della donna, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto per stalking e porto abusivo di armi. Dopo le procedure di rito, l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata odierna.

