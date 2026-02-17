Selargius, revocate le deleghe all’assessore arrestato: “Decisione dovuta”

"Questa mattina ho mio malgrado firmato la revoca delle deleghe e disposto con atto ufficiale la cessazione dell’incarico", dichiara il sindaco Concu

In seguito agli sviluppi della clamorosa indagine “Cavallo Pazzo”, coordinata dalla Questura di Cagliari, il sindaco di Selargius Gigi Concu ha preso una posizione netta. Dopo un iniziale riserbo, il primo cittadino è passato all’azione politica firmando, nella mattinata di oggi martedì 17 febbraio 2026, il provvedimento ufficiale per il ritiro immediato di tutte le deleghe all’assessore Gigi Gessa, attualmente in stato di arresto.

“Questa mattina ho mio malgrado firmato la revoca delle deleghe e disposto con atto ufficiale la cessazione dell’incarico dell’assessore Luigi Gessa. Una decisione sofferta ma dovuta, dal carattere di autotutela alla luce degli avvenimenti e delle indagini in corso”, dichiara il primo cittadino.

“Ci affidiamo alla Magistratura e alle forze dell’ordine sperando che possano presto fare chiarezza su una vicenda sicuramente delicata e che in un modo o nell’altro colpisce tutti noi. Confidiamo che Gessa possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, e restiamo a completa disposizione degli inquirenti che sapranno certo fare luce sulle notizie apprese, che mi toccano come politico e prima ancora come uomo”.

