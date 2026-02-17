Uta, auto si ribalta: grosso spavento in via Torino

Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi a Uta, dove un’autovettura si è ribaltata sulla carreggiata in via Torino.

A operare sul posto è stata la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Iglesias, attivata per l’incidente stradale che ha richiesto l’immediata messa in sicurezza dell’area. Una volta giunti sul luogo del sinistro, i soccorritori hanno delimitato la zona e avviato le operazioni per estrarre una donna rimasta all’interno dell’utilitaria.

La persona è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario intervenuto con un’ambulanza. Dopo gli accertamenti effettuati, la donna è stata dichiarata fortunatamente illesa.

Completate le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale per evitare ulteriori rischi alla circolazione. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli adempimenti di competenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it