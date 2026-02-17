Decimomannu, furto di rame in azienda agricola: denunciato presunto responabile

I Carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno denunciato a piede libero un 41enne del luogo, disoccupato e con precedenti, identificato come il presunto autore di un furto di materiale conduttore avvenuto nelle campagne locali. L’operazione, i cui dettagli sono stati resi noti oggi, martedì 17 febbraio 2026, si è conclusa nel rispetto della presunzione di innocenza dell’indagato, la cui posizione resta al vaglio della Procura di Cagliari.

L’inchiesta è scattata in seguito alla denuncia presentata da un imprenditore agricolo di 56 anni, che aveva segnalato l’incursione di ignoti all’interno della propria azienda a Decimoputzu lo scorso 10 febbraio. In quell’occasione, i ladri erano riusciti a sottrarre circa 100 metri di cavi in rame, causando non pochi disagi operativi alla struttura.

La svolta nelle indagini è arrivata grazie all’analisi minuziosa delle riprese effettuate dai sistemi di videosorveglianza. Incrociando i filmati e ricostruendo i movimenti sospetti nell’area, i militari sono riusciti a dare un volto al responsabile, portando così al deferimento dell’uomo per il reato di furto.

