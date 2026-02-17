Paura ad Oristano, balaustra crolla da un palazzo in piazza Eleonora d’Arborea

Un pericoloso cedimento strutturale è avvenuto in Piazza Eleonora a Oristano, dove una sezione della balaustra di un balcone appartenente al Palazzo dell’Ufficio Tecnico Comunale è precipitata al suolo. I pesanti frammenti di pietra sono caduti da un’altezza superiore ai tre metri, terminando la loro corsa a brevissima distanza da un gazebo allestito per le festività della Sartiglia. Solo per una fortunata coincidenza in quel momento non transitava nessuno: la violenza dell’impatto e il peso dei detriti avrebbero potuto trasformare l’incidente in una tragedia fatale.

Secondo i primi rilievi, la causa del crollo sarebbe riconducibile alle proibitive condizioni meteo di oggi, martedì 17 febbraio 2026. Le forti raffiche di maestrale avrebbero gonfiato la tenda di una struttura adiacente, mettendo in tensione un cavo collegato alla balconata che, sotto sforzo, ha ceduto trascinando con sé il parapetto.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e interdetto il passaggio pedonale nel perimetro sottostante il palazzo.

